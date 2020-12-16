Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может сменить и.о. главы минюста США, если он не согласится назначить спецпрокурора для расследования по делу сына избранного президента Джозефа Байдена Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Трамп твёрдо намерен добиваться назначения спецпрокурора, который проводил бы разбирательство по налоговым отчислениям Хантера.

Действующий глава Белого дома намерен потребовать это от Джеффа Розена, который станет и.о. главы минюста после того, как нынешний министр юстиции — генпрокурор Уильям Барр покинет свой пост.

«При необходимости (Трамп) заменит исполняющего обязанности генерального прокурора кем-то более склонным выполнить его требования», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал выяснить как Хантер Байден получил должность члена правления в украинской компании Burisma. В 2016 году, будучи вице-президентом США, Джо Байден потребовал освободить от занимаемой должности генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование деятельности украинской компании. После увольнения генерального прокурора Украины расследование приостановили.

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