Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM Ассоциация боевых искусств пенчак силат в Казахстане при поддержке посольства Индонезии провела национальный турнир в начале декабря 2020 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Несмотря на то, что соревнования проводились без зрителей и с соблюдением строгих санитарных норм, в турнире приняли участие 300 спортсменов. В комиссии отметили, что самому старшему участнику было 80 лет.

После конкурса вице-президент ассоциации пенчак силат Медет Абжанов посетил посольство Индонезии, чтобы доложить об успехах организации мероприятий послу Индонезии. Вице-президент ассоциации выразил признательность посольству Индонезии за поддержку в проведении соревнований и в целом продвижении боевого искусства пенчак силат в Казахстане.

Посол Индонезии поздравил ассоциацию с успешным проведением национального турнира в 2020 году. Посольство Индонезии намерено поддерживать продвижение индонезийского пенчак силата в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство не намерено устанавливать дипломатические отношения с Израилем.

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