Москва, , 10:09 — REGNUM Законопроект о мерах эффективного и оперативного реагирования России на захват своих граждан другими государствами готов внести в Госдуму депутат Алексей Журавлёв («Родина»).

Захват заложника Mil.ru

Парламентарий подготовил два вопроса президенту РФ Владимиру Путину на его пресс-конференцию. Первый вопрос — депутат интересуется позицией главы государства на законопроект о реагировании РФ на захват своих граждан за границей.

Также, по его словам, партия «Родина» готова выдвигать геополитических заключенных кандидатами на выборах разного уровня.

«Владимир Владимирович, поддержите наш «Акт Шугалея?» — написал вопрос в Facebook Журавлёв.