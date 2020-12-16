Москва, 16 декабря 2020, 10:06 — REGNUM Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Александра Михайлова, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
Совфед почтил минутой молчания память Михайлова.
Михайлов представлял в верхней палате парламента исполнительную власть Курской области. С 2002 по 2018 год он являлся губернатором региона.
Михайлов скончался в возрасте 69 лет из-за инфаркта во время приема граждан в субъекте РФ.
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