Саратов, , 09:44 — REGNUM В Саратовской области назначен глава министерства экономразвития. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Согласно постановления, подписанного губернатором Валерием Радаевым, с 16 декабря на должность министра экономического развития Саратовской области назначен Андрей Разборов. С 22 ноября, после отставки Юлии Шваковой, он исполнял обязанности министра.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области создали комиссию по вопросам оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти. Возглавлять ее будет руководитель аппарата главы области Игорь Пивоваров.

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