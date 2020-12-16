Харгейса, , 09:43 — REGNUM Правительство Кении откроет консульство в непризнанном государстве Сомалиленд к концу марта, а Сомалиленд повысит статус своего отделения связи в Кении до статуса консульства. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на совместное коммюнике сторон.

Коммюнике было опубликовано президентом Кении Ухуру Кеньяттой и президентом Сомалиленда Музе Бихи Абди в конце визита последнего в Кению.

Оба лидера также договорились о том, что до конца марта 2021 года авиакомпания Kenya Airways откроет прямой рейс из столицы Кении, Найроби, в столицу Сомалиленда, Харгейсу. Эта сделка, как представляется экспертам, возмутила Сомали, которая объявила о разрыве дипломатических отношений с Кенией.

Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, но до сих пор его попытки добиться международного признания в качестве независимого государства были безуспешными, поскольку Сомали настаивает на том, что Сомалиленд по-прежнему является частью её территории.

Сомали отозвала всех своих дипломатов из Кении и дала кенийским дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Представитель правительства Кении Сайрус Огуна заявил о создании комитета для урегулирования разногласий с Сомали, поскольку две страны имеют давнюю историю конфликта.

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