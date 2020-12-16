Москва, , 09:35 — REGNUM Законопроект о медицинском реестре мигрантов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Предусматривающие создание и ведение Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства.

Эта же система будет использоваться для получения информации о трудовой деятельности мигрантов и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность страны.

Предусматривается, что только государственные и муниципальные медицинские организации вправе проводить медицинские осмотры и медицинские освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции, и выдавать медицинские документы по их результатам (медицинское заключение об отсутствии заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции).

Согласно законопроекту, работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Законопроект направлен на предотвращение завоза на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, отмечают авторы.