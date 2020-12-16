Киев, , 09:35 — REGNUM Наблюдательный совет компании «Нафтогаз Украины» решил выплатить бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко премию в размере $4 млн за «победу над Газпромом» по делу о транзите газа. Об этом сообщило информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты отметили, что данное решение снимает возможный конфликт интересов, который мог возникнуть в случае назначения Витренко министром энергетики Украины.

Напомним, ранее правительство Украины обратилось к наблюдательному совету «Нафтогаза» с просьбой приостановить выплаты премий руководству компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидатура Витренко на должность министра энергетики Украины будет рассмотрена в ходе заседания парламентской фракции «Слуга народа» при участии президента Украины Владимира Зеленского.

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