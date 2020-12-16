Вашингтон, 16 декабря 2020, 09:12 — REGNUM Новым американским послом в Минске единогласным решением Сената Конгресса США утверждена дипломат Джули Фишер. Трансляция заседания верхней палаты американского законодательного органа шла 16 декабря на его сайте.
Параллельно с Фишер сенаторы рассмотрели кандидатуру Джонатана Пратта на пост посла США в Джибути.
«Кандидатуры утверждены», — объявил итоги голосования по данному вопросу сенатор Пэт Робертс — республиканец от штата Канзас, который председательствовал на заседании.
Отметим, ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что Вашингтон считает важным утверждение сенатом кандидатуры Фишер на пост нового посла в Минске для сохранения контактов с Белоруссией.