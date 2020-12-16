Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Создание Союза туркестанских государств после распада Советского Союза могло привести к военному конфликту. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью на телеканале «Хабар 24».

Назарбаев сказал, что отказался подписаться под Беловежским соглашением в декабре 1991 года. «Мне Ельцин звонит и говорит: «Осталось тебе подпись поставить». Под чем подпись поставить? Я не видел документы. Как вы это решаете? Я сказал, что не участвую», — напомнил экс-президент.

После этого, 12 декабря, в Ашхабаде состоялось совещание глав пяти туркестанских республик. «На столе было предложение создать Туркестанский союз — Союз туркестанских государств», — сказал Назарбаев.

По его мнению, создание такого союза на фоне Беловежского соглашения могло привести к этническому расколу. «Там славяне, здесь — тюрки. Я говорю, так не пойдет. Мы же много лет жили по другому принципу, по другой идеологии. Были единым государством», — сказал бывший президент. Он считает, что объявление такого союза могло привести к военным столкновениям.

Назарбаев сказал, что во время заседания несколько раз звонил Борис Ельцин. «Очень переживали они. Куда мы выведем, соединимся или не соединимся», — вспоминает экс-президент. В конечном итоге главы всех республик договорились встретиться в Алма-Ате, где было создано Содружество Независимых Государств.