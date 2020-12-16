Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Объяснений по поводу ситуации с российским блогером Алексеем Навальным ожидают от России власти США. Об этом 16 декабря заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро.

Как заявил Помпео, в ответ на просьбу прокомментировать заявления британской газеты The Sunday Times о якобы двух попытках «отравления» блогера США пока не получили новой информации по данной ситуации и только начали оценивать то, что им уже и так известно.

«Но достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов», — сказал он.

Кроме того, американский госсекретарь отметил, что, как он считает, США и Евросоюз уже ввели в отношении России ограничительные меры в «связи с такого рода деятельностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью сообщения ряда СМИ Запада о том, что блогера Навального пытались отравить в то время, когда он находился в токсикологическом отделении в больнице в Омске.

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