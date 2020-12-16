Мандера, Кения, , 09:07 — REGNUM Через несколько часов после того, как Сомали объявила о разрыве дипломатических отношений с Кенией, силы Национальной армии Сомали были развёрнуты на общей границе двух стран. Об этом сообщает кенийская газета Daily Nation.

Жители пограничного округа Мандера сообщили, что видели войска вооружённых сил Сомали, занимающие стратегические позиции вдоль границы.

«Мы проснулись от вида военных офицеров вдоль границы. Это очень беспокоит», — сказал местный житель Али Абдилле.

Действия Национальной армии Сомали, включая размещение технических транспортных средств в третьем пограничном пункте, вынудили местных жителей начать покидать свои дома, опасаясь опасности.

Старший офицер Службы безопасности в Мандере на условии анонимности подтвердил прибытие сомалийских военных.

«У нас есть информация о том, что происходит вдоль границы, но это вопрос, который будет решаться высшими чиновниками в Найроби», — сказал источник.

Министр информации Сомали Осман Дуббе рано утром во вторник, 15 декабря, объявил по национальному телевидению, что его страна разрывает дипломатические отношения с Кенией.

Дуббе заявил, что Кения «постоянно вмешивается» во внутренние дела Сомали, добавив, что Найроби нарушает суверенитет Сомали. Это заявление было сделано в тот момент, когда президент Кении Ухуру Кеньятта принимал президента непризнанного Сомалиленда Мусе Бихи в Найроби.

Бизнесмен Иссак Адан из Мандеры сказал: «Мы просим Найроби гарантировать, чтобы любые разногласия между двумя странами были разрешены для установления мира.»

«Эта ситуация повлияет на деловые отношения между Мандерой и Сомали, так как мы получаем большую часть наших товаров оттуда», — добавил он.

Мандера сильно зависит от деловых поставок из Могадишо, так как регион находится далеко от Найроби.