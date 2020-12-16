Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми гордума поддержала инициативу чиновников о создании нового отдела в структуре администрации. В 2021 году в мэрии появится новый отдел — по развитию туризма, сообщает пресс-служба гордумы.

Новый отдел будет создан в департаменте экономики и промышленной политики. «Администрация города руководствуется важностью новых направлений развития предпринимательства и привлечения инвестиций в сфере внутреннего туризма Пермского края. Ранее поручение по созданию отдельной структуры по развитию туризма в городе дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — отметили в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев проинформировал о том, что формирование штата запланировано на февраль 2021 года. В это же время предполагается утверждения параметров национального проекта в сфере туризма.

Сотрудники нового муниципального отдела будут отвечать за межведомственное взаимодействие в сфере туризма, оказывать информационное сопровождение туристических мероприятий, участвовать в разработке и реализации федеральных и региональных проектов и программ в сфере туризма. Также предусмотрена работа с предпринимателями и общественными организациями для участия в конкурсах на получение финансовой поддержки.