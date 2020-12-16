Джакарта, , 08:49 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство не намерено устанавливать дипломатические отношения с Израилем, сообщает CNN Indonesia.

«В ответ на указание президента министру иностранных дел я хотела бы сообщить, что у Индонезии нет намерения устанавливать дипломатические отношения с Израилем», — заявила Ретно Марсуди 16 декабря 2020 года.

Индонезия будет придерживаться решения о создании двух государств и продолжит поддерживать независимость Палестины.

Ранее правительство Израиля пыталось нормализовать отношения с Индонезией и Оманом, сумев наладить связи с несколькими странами Ближнего Востока и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер парламента Индонезии Азис Шямсуддин подчеркнул, что весь индонезийский народ вместе с правительством полностью поддерживает суверенитет Палестины.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Индонезии выразил поддержку суверенитету Палестины

Читайте развитие сюжета: Турнир по индонезийскому боевому искусству состоялся в Казахстане