Джакарта, 16 декабря 2020, 08:49 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство не намерено устанавливать дипломатические отношения с Израилем, сообщает CNN Indonesia.
«В ответ на указание президента министру иностранных дел я хотела бы сообщить, что у Индонезии нет намерения устанавливать дипломатические отношения с Израилем», — заявила Ретно Марсуди 16 декабря 2020 года.
Индонезия будет придерживаться решения о создании двух государств и продолжит поддерживать независимость Палестины.
Ранее правительство Израиля пыталось нормализовать отношения с Индонезией и Оманом, сумев наладить связи с несколькими странами Ближнего Востока и Африки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер парламента Индонезии Азис Шямсуддин подчеркнул, что весь индонезийский народ вместе с правительством полностью поддерживает суверенитет Палестины.
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