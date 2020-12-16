Сингапур, 16 декабря 2020, 08:33 — REGNUM Сингапур готов стать центром распространения вакцины против коронавируса в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно для поставок вакцины из Европы, сообщает CNN Indonesia.
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Директор авиационной промышленности управления гражданской авиации Сингапура Хо Юэн Санг заявил, что Сингапур может сыграть свою роль в распределении вакцины в районах с ограниченной инфраструктурой.
По его словам, в таких регионах предпочтительнее более частые поставки вакцины в меньших объемах.
Воздушное сообщение Сингапура и его способность хранить грузы при низких температурах сделали страну хорошим местом для временного хранения вакцин.
Известно, что Singapore Airlines также выполняет несколько еженедельных рейсов в крупные европейские фармацевтические центры, такие как Амстердам, Брюссель, Франкфурт, и имеет разветвленную сеть в Юго-Восточной Азии и юго-западной части Тихого океана, охватывающей Австралию и Новую Зеландию.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что вакцина от коронавируса будет предоставлена бесплатно всем гражданам и иностранцам, проживающим в стране длительное время.
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