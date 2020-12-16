Кемерово, , 08:30 — REGNUM В Кемеровской области в преддверии Нового года отменили часть мер, введённых ранее из-за коронавируса. Так, продлено время работы организаций общепита. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». «Решение принято с учётом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе, — заявил губернатор Сергей Цивилёв. — Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников».

Жан Беро. Любитель абсента

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С сегодняшнего дня, 16 декабря, и по 2 января предприятия общепита Кузбасса смогут работать до 01:00 (время местное), а 1 января — до 03:00 (время местное).

Кроме того, по 2 января разрешается проведение банкетов и корпоративов при условиях, что общее количество участников не будет превышать 50 человек.