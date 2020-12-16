Москва, , 08:31 — REGNUM Два ближайших брифинга для журналистов были отменены пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым из-за подготовки к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.

«Готовимся к пресс-конференции», — приводит его слова 16 декабря РИА Новости.

При этом обычно пресс-секретарь российского лидера в ежедневном режиме общается с представителями СМИ в формате конференц-коллов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что журналисты на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет в Центре международной торговли в Москве, будут рассажены с учётом мер санитарно-эпидемиологической безопасности.