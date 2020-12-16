Сараево, , 08:15 — REGNUM Отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от проведения встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прокомментировал бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Его слова 16 декабря приводит «НСН».

По словам Орджоникидзе, отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика не является нарушением дипломатического протокола.

«Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум — это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие», — сказал дипломат, добавив, что на детали протокола «и прочую чепуху» можно не обращать внимания в случае, если есть стремление к улучшению отношений.

При этом он уточнил, что нежелание Комшича и Джаферовича встречаться в Лавровым на самом деле объясняется внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине.

«Все дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно», — заявил Орджоникидзе.

Также он указал, что Россия не занимается деланием «мелких пакостей», потому что такие поступки не в ее «стиле и мышлении».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря сербский член и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что члены президиума страны Джаферович и Комшич, не встретившись с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, нанесли ущерб авторитету республики, которая имела честь принять одного из ведущих мировых дипломатов.

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