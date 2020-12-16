Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Американские граждане должны воздержаться от поездок в Вашингтон на инаугурацию кандидата в президенты США Джо Байдена из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С таким призывом выступил оргкомитет мероприятия, сообщается на сайте избирательного штаба политика.

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Жителей предупреждают, что вход на место инаугурации будет ограничен. В оргкомитете предлагают гражданам наблюдать за мероприятием и праздновать его дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал Джо Байдена привиться от COVID-19 до вступления в должность американского президента.

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