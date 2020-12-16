Киев, , 07:53 — REGNUM Инициативу по созданию в Киеве мемориала жертв Холокоста «Бабий Яр» поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе главы государства.

Создание мемориала, как отмечается, станет частью мероприятий в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра и развитию одноимённого Национального историко-мемориального заповедника.

В подписанном Зеленском указе говорится, что в заповеднике на Аллее Праведников будут установлены «композиционные элементы», а также расширены зоны самого заповедника. До начала работ план мероприятий должны утвердить в украинском правительстве.

Массовые расстрелы, в которых принимали участие фашистские оккупанты и немецкие коллаборационисты, начались в Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 года. С 1941 по 1943 год в Бабьем Яру были расстреляны более 150 тыс. человек (евреи, цыгане и советские военнопленные).

В 2019 году Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра и посетил мемориальный комплекс в частном порядке.

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