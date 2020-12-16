Киев, , 07:46 — REGNUM Украинские депутаты должны дать России «ответочку по принципам улицы», заявил депутат Верховной рады Украины и член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире телеканала «Наш».

По его словам, на улице и в политике принципы отношений схожи.

«Сейчас парламенту и фракции «Слуга народа» нужно дать «ответочку»… На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться… Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — сказал парламентарий.

Так, Шевченко призывает ответить на новые санкции со стороны России в адрес политических деятелей Украины. Депутат добавил, что действия Москвы могут «поставить крест» на «Слуге народа» в вопросе будущих переговоров по Донбассу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Россия расширила санкционный до 849 лиц список в адрес Украины. Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга написал в своем Facebook, что действия Москвы являются примером и Киев должен был давно поступить схожим образом.

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