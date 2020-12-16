Сеул, , 07:03 — REGNUM Генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль на два месяца был отстранён от должности за различные нарушения дисциплинарным комитетом министерства юстиции. Об этом 16 декабря сообщает телеканал KBC.

Отмечается, для принятия этого решения комитеты пришлось провести второе заседание, которое продолжалось 16 часов. Это первый в истории страны случай, когда настолько серьёзное дисциплинарное взыскание было применено к действующему генпрокурору. В шкале наказаний Минюста имеется пять типов наказаний. Временное отстранение от работы является третьим по строгости. По информации телеканала, Юн Сок Ёль не согласился с временным отстранением и намерен подать апелляцию.

Напомним, что министр юстиции Южной Кореи Чху Ми Э в ноябре на основании шести обвинений потребовала вынести дисциплинарное взыскание в отношении генпрокурора. Четыре из них, в том числе незаконная слежка за судьями и препятствия при проведении проверки, коллегия признала обоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны, обогнав председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна и губернатора провинции Кёнгидр Ли Чжэ Мёна.

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