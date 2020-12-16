Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Кибератаки, которые якобы были устроены российскими хакерами заставили советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена прервать свою командировку в европейские страны и вернуться на родину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Джона Уллиота.

По его словам, О'Брайен проведет заседание Совета по национальной безопасности и созовет межведомственную встречу из-за киберугрозы. В Bloomberg уточнили, что атаки были нацелены на ресурсы госдепартамента, министерства внутренней безопасности, минфина, а также минторговли США.

Советник в рамках своей командировки успел посетить только Израиль и Францию. После он планировал побывать в Италии, Германии, Швейцарии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил РФ в нарушении стабильности в Средиземноморском регионе через применение дезинформации. Глава госдепа утверждает, что Россия якобы провоцирует конфликты, разногласия и хаос.

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