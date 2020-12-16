Оттава, , 06:34 — REGNUM Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань не верит, что украинский Boeing был сбит под Тегераном из-за ошибки иранских военных. Об этом 15 декабря он заявил в интервью телеканалу CBC .

Отвечая на вопрос ведущего, можно ли согласиться с версией Ирана, что рейс PS752 был сбит под Тегераном из-за человеческой ошибки, Шампань сказал, что не верит в это.

«Я буду подвергать сомнению всё, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету», — заявил министр.

«Мы должны дать процессу идти своим чередом», — отметил Шампань, не выдвигая собственной версии произошедшего. По его словам, задача разобраться в случившемся была сложной, поскольку у Канады нет доступа к свидетелям, уликам и подозреваемым.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная организация гражданской авиации (ICAO) обратилась к Ирану с просьбой ускорить расследование катастрофы украинского пассажирского авиалайнера Boeing 737 под Тегераном.

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