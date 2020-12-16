Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена признал лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, заявила 15 декабря кандидат в вице-президенты Камала Харрис в эфире телеканала ABC.

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«Лучше бы это произошло раньше, но важнее всего то, что теперь это сделано», — сказала она.

По словам соратницы Байдена, Макконнелл согласился считать кандидата от демократов избранным американским лидером во время двухсторонней встречи. Харрис призвала американских политиков выразить готовность к «мирной передаче власти, соблюдению и уважению норм конституции страны, а также избирательной системы» Соединённых Штатов.

Напомним, 15 декабря президент России Владимир Путин направил Джо Байдену поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента США.

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