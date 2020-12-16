Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Избранному президенту США Джо Байдену следует взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией, нежели подход экс-президента страны Барака Обамы, заявила бывший старший директор по России Совета Нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл в авторской статье для газеты The New York Times.

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«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не желали много думать о России», — заявила она.

Хилл добавила, что с тех пор обстановка в мире сильно изменилась, поэтому Байдену придется выстраивать отношения с Москвой совершенно другим способом. При этом сам Байден намерен отдать ключевые посты в своей администрации бывшим сотрудникам администрации Обамы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Байден объявил, что будет использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией, Ираном и Китаем. При этом он намерен для выстраивания отношения задействовать и американских союзников.

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