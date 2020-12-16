Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Представители Республиканской партии США в Сенате страны не должны оспаривать результаты президентских выборов. С таким призывом к однопартийцам обратился лидер фракции республиканцев в этом законодательном органе Митч Макконнелл, сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники.

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Он считает, что в разногласия заставят конгрессменов вести дебаты и голосовать. По мнению Макконнелла, такие действия ни к чему не приведут, а только выставят республиканцев в негативном свете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Митч Макконнелл признал победу кандидата от демократов на президентских выборах США Джо Байдена и поздравил его с избранием.

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