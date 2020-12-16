Москва, , 05:33 — REGNUM Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2022 году, заявил 15 декабря командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, подготовительная работа, связанная с перевооружением головного ракетного полка, ведётся в Ужурском ракетном соединении (Красноярский край).

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным лётным испытаниям ракетного комплекса «Сармат», — прокомментировал Каракаев ход подготовки к перевооружению.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). В феврале этого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что поставки новых МБР на вооружение начнутся в 2021 году.

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