Брюссель, , 05:36 — REGNUM В европейский «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» были добавлены мессенджер Telegram и социальная сеть «ВКонтакте». Об этом говорится в документе от 14 декабря, опубликованном на сайте Еврокомиссии (ЕК).

В обновлённой версии созданного в 2018 году списка все ресурсы были разбиты на четыре категории. В первую включили онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту, во вторую — платформы электронной торговли, в третью — интернет-сервисы по распространению лекарственных средств и в четвёртую — физические торговые площадки. «ВКонтакте» и Telegram были помещены ЕК в подраздел «социальные сети» первой категории.

«Правообладатели сообщают, что пользователи «ВКонтакте» могут получить несанкционированный доступ к фильмам и телешоу, в том числе через встроенные видеоплееры, а также к книгам, в том числе учебникам», — говорится в документе ЕК.

Отмечается, что обмен нелегальным контентом осуществляется в группах социальной сети, где любые пользователи могут легко находить контент, нарушающий авторские права, обмениваться им, загружать и скачивать. Несмотря на то что российская соцсеть предпринимает шаги по борьбе с нарушением авторских прав, она была включена в список наблюдения ЕК, «поскольку заинтересованные стороны сообщают о большом количестве файлов, нарушающих авторские права, доступных на сайте».

Включение в список Telegram комментируется тем, что он в некоторых случаях не реагирует на сообщения о нарушениях авторских прав владельцев контента.

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