Москва, , 05:07 — REGNUM Деятельностью украинского президента Владимира Зеленского можно объяснить благодарность, которую выразил России за введенные санкции украинский политолог Михаил Чаплыга. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Российский сенатор считает, что на Украине просто устали от обещаний украинского главы.

Алексей Пушков «Интересный поворот: на Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — «Слуг народа» в Верховной Раде. Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания Зеленского, провалившего свое президентство».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря правительство России расширило санкционный список по Украине до 849 лиц. В ответ на это Михаил Чаплыга написал на своей странице Facebook, что Киеву надо уже давно поступить так, как это делает Москва.

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