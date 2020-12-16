Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич выдвинут на пост американского министра транспорта. Такое решение принял претендент на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден, сообщается на сайте его избирательного штаба.

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В рамках предвыборной кампании 2020 года Буттиджич проиграл праймериз Байдену среди представителей Демпартии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что Джо Байден выдвинул бывшего губернатора штата Айова Тома Вилсака на пост министра сельского хозяйства в своей администрации, а на должность министра жилищного строительства и городского развития — члена Палаты представителей от штата Огайо Маршу Фадж.

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