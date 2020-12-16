Магадан, Магаданская область, , 04:51 — REGNUM Депутаты городской думы Магадана определились с кандидатурой на пост главы столицы Колымы. 16 декабря единогласно был выбран действующий мэр Юрий Гришан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Конкурсная комиссия выбрала трёх кандидатов, которые и были представлены на заседании депутатов гордумы.

«За Юрия Гришана депутаты проголосовали единогласно», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате думы Магадана.

Действующий мэр в должности работает с 13 ноября 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Магадана работала с претендентами, подавшими заявки на участие. Из 27 желающих к участию в конкурсе допущены были 22 — пять кандидатов получили отказ на первом этапе конкурса.