Каир, , 04:36 — REGNUM Парламент Египта 15 декабря ратифицировал договор с Россией о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает газета Al Ahram.

«Считаем это важным шагом на пути развития дружественных отношений между Россией и Египтом, опирающихся на глубокие традиции дружбы, взаимную симпатию наших народов и обоюдное стремление к наращиванию сотрудничества», — приветствуется ратификация на официальной странице российского посольства в социальной сети Facebook.

Напомним, что договор был подписан президентами России и Египта во время встречи в Сочи 17 октября 2018 года. Государственная дума РФ ратифицировала его в июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Будущее нации», партия сторонников президента Абдель-Фаттаха Ас-Сиси, победила на парламентских выборах.

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