Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Три группы аккаунтов, которые якобы управлялись из Франции и России и нарушали политику Facebook об иностранном вмешательстве, были удалены из социальных сетей этой компании, сообщает ее пресс-служба.

В сообщении утверждается, что со стороны удаленных аккаунтов будто бы осуществлялись скоординированные действия от лица иностранной или правительственной организации, целью которых были страны Западной Африки и Ближнего Востока.

Так, компания удалила 84 аккаунта в Facebook и 14 аккаунтов в Instagram, которые предположительно были созданы во Франции. Еще две группы, которые якобы создавались в РФ, состояли из 274 аккаунтов, 155 страниц, 23 групп в Facebook и 18 аккаунтов в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября из социальных сетей Facebook и Instagram были удалены несколько фиктивных аккаунтов и страниц, которые были уличены в публикации контента в интересах властей Ирана.

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