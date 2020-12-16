Тирана, 16 декабря 2020, 12:44 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и лидер оппозиции Альбин Курти 15 декабря после долгого молчания прокомментировал протесты в Албании.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мнения относительно протестов из-за убийства 25-летнего Клодиана Раши разделились. Кто-то счёл протесты, сопровождающиеся вандализмом и насилием в отношении полицейских, «праведным негодованием», а кто-то варварством.
Однако Курти назвал протесты в Тиране свидетельством «огромного разочарования» граждан Албании коррумпированным режимом Эди Рамы.
По словам политика, и в Приштине, и в Тиране албанцы требуют «справедливости Клодиану», однако подлинная причина протестов не в убийстве юноши.
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