Тирана, , 12:44 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и лидер оппозиции Альбин Курти 15 декабря после долгого молчания прокомментировал протесты в Албании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мнения относительно протестов из-за убийства 25-летнего Клодиана Раши разделились. Кто-то счёл протесты, сопровождающиеся вандализмом и насилием в отношении полицейских, «праведным негодованием», а кто-то варварством.

Однако Курти назвал протесты в Тиране свидетельством «огромного разочарования» граждан Албании коррумпированным режимом Эди Рамы.

По словам политика, и в Приштине, и в Тиране албанцы требуют «справедливости Клодиану», однако подлинная причина протестов не в убийстве юноши.

Альбин Курти Молодёжные протесты проходят без длинных речей, однако они говорят сами за себя и достаточно ясно. Вместе с другим феноменом, массовой эмиграцией, эти протесты подают сигнал о том, что албанцы не могут жить при такой коррумпированной политической и экономической системе, которая порождает несправедливость, неравенство и отсталость.

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