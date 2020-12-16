Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Кандидатуру Джули Фишер в качестве нового посла в Белоруссии одобрили американские сенаторы, сообщается на сайте верхней палаты Конгресса США.

Это решение поддержали все представители Сената. Кроме того, ими была одобрена и кандидатура Джонатана Пратта на должность американского посла в Джибути.

Как сообщало ИА REGNUM, о выдвижении Джули Фишер кандидатом на пост главы американского посольства в Минске стало известно еще в феврале этого года.

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