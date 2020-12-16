Приштина, , 05:10 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава ныне входящей в состав правящей коалиции партии Альянс за будущее Косово (ААК) Рамуш Харадинай 15 декабря заявил, что в случае, если другие политические партии не одобрят его кандидатуру на пост президента, «страна отправится на выборы».

В интервью для тиранского телевизионного канала Report Tv политик заявил:

Рамуш Харадинай Выборы — это политическое решение, я не могу точно предсказать, как пойдут переговоры между политическими партиями. Мы как ААК представили вариант и предложили кандидата, то есть меня. Предстоят взаимные дискуссии и если мы не договоримся об этой формуле, то пойдем на выборы.

В тот же день глава партии власти Косово ЛДК (Демократическая лига Косово) Иса Мустафа заявил, что правящая коалиция готова к проведению досрочных выборов, однако они не станут решением политического кризиса.

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Напомним, нынешнее правительство Косово — коалиционное, причем коалиция формировалась по принципу «кто угодно, только не Курти» после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти, пошедшему наперекор США и так потерявшему поддержку своих партнеров по коалиции из ЛДК. ЛДК без выборов (что, в общем-то, противоречит Конституции Косово) стала партией власти, однако она не обладает поддержкой даже четверти депутатов парламента, а потому крайне зависима от своих партнеров по коалиции.

После того, как Специальный трибунал по Косово подтвердил обвинительный акт в отношении президента Косово Хашима Тачи, последний подал в отставку. Согласно Конституции Косово, президент должен быть избран 2/3 голосов депутатов парламента (из 120). Однако правящая коалиция не способна набрать 80 голосов, она едва-то набрала 61. А потому в ближайшее время Республику вероятнее всего ожидают новые выборы.

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