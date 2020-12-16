Тирана, , 05:03 — REGNUM 15 декабря, спустя неделю после убийства 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома сотрудником полиции Невальдо Хайдараем, прокуратура при суде первой инстанции Тираны сообщила первые результаты расследования инцидента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, прокуратура подтвердила, что убийство не было совершено в рамках самообороны. Хайдарай обвиняется в совершении преступления «Преднамеренное убийство», максимальный срок по этой статье Уголовного кодекса Албании составляет 20 лет.

Изначально полицейский обвинялся в «Убийстве в условиях превышения границ необходимой самообороны», однако следствие отказалось от данной версии.

На месте происшествия было обнаружено оружие, однако следствие до сих пор не идентифицировало его хозяина. В случае, если оно не принадлежало убитому Раше, полицейскому может быть также предъявлено обвинение в инсценировке самообороны.

После убийства Раши по Албании прокатилась волна протестов, сопровождавшихся массовыми нарушениями правопорядка, вандализмом и насилием в отношении полицейских.

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