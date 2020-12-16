Тегеран, , 08:55 — REGNUM 15 декабря новоназначенные послы Мексики, Туниса и Индонезии на отдельных встречах вручили верительные грамоты президенту Ирана Хасану Рухани, призвавшему к расширению взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани и новый посол Мексики в Иране Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорика, посол Республики Индонезия в Иране Ронни Прасетьо Юлианторо и посол Тунисской Республики в Тегеране Самир аль-Мансер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Во время встречи с новым послом Мексики президент Ирана выразил надежду на дальнейшее расширение отношений между двумя странами. Президент Рухани заявил, что Иран готов расширять взаимодействие с мексиканскими компаниями сферах торговли, промышленности и медицины.

На отдельной встрече с новым послом Туниса в Тегеране Рухани заявил, что Тунисская Республика может служить Ирану «воротами в североафриканские страны». Президент высоко оценил поддержку, оказываемую Тунисом Исламской Республике в международных организациях.