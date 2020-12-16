Тегеран, , 09:00 — REGNUM 15 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «американские чиновники, предсказавшие крах иранской экономики в краткосрочной перспективе, теперь покидают Белый дом с несбывшимися мечтами». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с этим заявлением на экономической сессии, состоявшейся в Тегеране.

«Хотя экономическая война действительно создала много трудностей, в конечном счете иранская нация одержала в ней победу», — отметил президент.

Он подчеркнул:

«Сопротивление иранского народа экономической войне Соединённых Штатов Америки и американским санкциям открыло миру и всем недоброжелателям Ирана новые реалии».

По его словам, неудача, которую пережил Белый дом в противостоянии с Ираном после двух с половиной лет экономической войны, стала одной из причин поражения Трампа на президентских выборах в США 3 ноября.