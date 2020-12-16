Тегеран, , 09:32 — REGNUM 15 декабря члены женских фракций иранского парламента и афганской комиссии по правам человека, гражданскому обществу и делам женщин на виртуальной сессии изучили возможности сотрудничества в области оказания помощи мигрантам, обеспечения мира и безопасности, а также эксплуатации железной дороги Хаф-Герат и порта Чабахар. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Депутат парламента Афганистана Нахид Фарид заявил, что в ходе сессии стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества между женскими фракциями иранского парламента и афганской комиссией по правам человека.

Посольство Исламской Республики Иран в Кабуле объявило в своем твиттере, что члены женских фракций иранского парламента и афганской комиссии по правам человека, гражданскому обществу и делам женщин на виртуальной встрече обсудили права человека и пути укрепления прав женщин.

Афганистан и Иран в совместном заявлении договорились завершить работу над всеобъемлющим документом о стратегическом сотрудничестве между двумя странами в течение ближайших трех месяцев.