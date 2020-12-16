Тегеран, , 10:31 — REGNUM 14 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит пересмотру и страна не принимает никаких предварительных условий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 декабря.

Выступая на пресс-конференции с журналистами отечественных и зарубежных СМИ, Рухани отметил:

«Ирано-турецкие отношения имеют для нас важное значение, так как мы являемся соседями, которые всецело поддерживают политические и экономические связи и обсуждают региональные вопросы».

Ссылаясь на недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реке Арас на ирано-азербайджанской границе, президент Рухани подчеркнул: «Конечно, вопрос территориальной целостности и позиции Ирана также имеет особое значение».

«Что важно для Ирана, так это то, что министр иностранных дел Турции прямо заявил иранскому коллеге, что у Эрдогана вообще не было такого намерения оскорбить иранский народ, при этом турецкое правительство, пресс-секретарь президента и турецкий посол подтвердили то же самое», — заявил Рухани.