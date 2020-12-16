Тегеран, , 10:37 — REGNUM 14 декабря в Нахичевани состоялось заседание совместной технической комиссии Ирана и Азербайджанской Республики по вопросам сотрудничества и эксплуатации плотин Ходаафарин и Кыз-Каласы, а также Ордобадской и Маразадской гидроэлектростанций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 декабря.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о том, как продолжить сотрудничество по этим проектам. Заседания совместной технической комиссии пройдут в три этапа, сообщает IRNA со ссылкой на генконсульство Ирана в Нахичевани.

Соглашение о строительстве и эксплуатации плотин и электростанций было подписано между Ираном и Азербайджаном в Тегеране в 2016 году и одобрено парламентами двух стран. Для реализации этого энергетического проекта уже создана совместная техническая комиссия в составе официальных лиц и экспертов в области энергетики Азербайджанской Республики и Ирана.

Соглашение о строительстве и эксплуатации Ордобадской и Маразадской плотин было подписано между двумя соседними странами в Тегеране в 2014 году.