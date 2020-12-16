Загреб, , 03:41 — REGNUM Нельзя игнорировать легитимное представительство трех конституционных народов, согласно Дейтонскому соглашению, заявил 15 декабря премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции по случаю 25-й годовщины подписания Дейтона. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Игнорировать или намеренно игнорировать легитимное представительство трёх боснийских народов — серьезная ошибка», — подчеркнул Пленкович.

По этому случаю он призвал к скорейшему внесению поправок в избирательный закон Боснии и Герцеговины, назвав этот шаг главной «инвестицией в политическую стабильность, важную для Европы». Он пришел к выводу, что стабильность Боснии и Герцеговины — стратегический интерес Хорватии, которая выступает за вступление Боснии и Герцеговины в Европейский союз.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты и Хорватия, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.