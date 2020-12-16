Скопье, , 05:18 — REGNUM Во вторник, 15 декабря на полигоне Криволак в Северной Македонии была взорвана первая часть склада в 12 700 бомб времен Первой мировой войны, обнаруженного в районе города Манастир.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, предварительно была проведена экспертиза, которая показала, что взрывы снарядов не приводят к загрязнению воздуха.

Устранение снарядов будет производиться поэтапно: в декабре взрыв устройств будет производиться 15, 18, 22 и 23 числа, оставшаяся часть боеприпасов будет ликвидирована уже в январе.

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