Загреб, , 02:20 — REGNUM Принцип равноправия трех конституционных народов было решающим условием для успешного заключения Дейтонского соглашения в декабре 1995 года, заявил 15 декабря министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на международной конференции «Наследие мира — 25 лет Дейтонско-Парижского мирного соглашения». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Только на этой основе было возможно, чтобы стороны на переговорах получили поддержку в из стремлении прекратить войну и создать территориально интегрированную многонациональную Боснию и Герцеговину», — подчеркнул Грлич-Радман, отметив, что полное соблюдение Дейтонского соглашения остается «якорем стабильности и мира в Боснии и Герцеговине».

По его словам, Боснии и Герцеговине необходимо наладить сотрудничество и ликвидировать неравенство. Он отметил, что стабильность и функциональность этой страны во многом зависят от равноправия боснийцев, сербов и хорватов.