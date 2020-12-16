Подгорица, , 02:20 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 декабря на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем заявил, что Черногория является гарантом стабильности на Западных Балканах. Столтенберг поблагодарил Черногорию за строгую приверженность евроатланской интеграции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я высоко ценю приверженность Черногории региональной стабильности», — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что Черногория возьмет на себя все обязательства, связанные с членством в НАТО, как финансово, так и по вопросу участия в миссиях.

Кривокапич пояснил, что Черногория стремится укреплять отношений с Россией, в первую очередь, в области экономики и туризма, потому что большинство туристов в Черногорию приезжает из России.

«Если наши действия пойдут вразрез с политикой альянса, то, конечно, мы от них откажемся», — подчеркнул Кривокапич.