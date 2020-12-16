Белград, , 01:54 — REGNUM Председатель правительства Сербия Анна Брнабич провела переговоры с министром обороны Италии Лоренцо Гверини о двусторонних отношениях и укреплении сотрудничества во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Брнабич высоко оценила отношения Сербии и Италии и отметила, что экономическое и инвестиционное сотрудничество имеет приоритетное значение, поскольку Италия уже много лет является одним из важнейших экономических партнеров Сербии.

Брнабич также выразила благодарность итальянским солдатам в составе миссии НАТО по поддержанию мира под названием «Силы для Косово» КФОР, которые благодаря своему профессионализму и согласованным действиям защитили монастырь Высокие Дечаны и многое сделали для безопасности сербского населения в Косово.

Министр Гверини отметил, что Сербия имеет решающее значение для поддержания мира и стабильности на Западных Балканах, указав, что Италия высоко ценит усилия Сербии по укреплению регионального сотрудничества, а также конструктивный подход в рамках диалога Белграда и Приштины.