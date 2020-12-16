Симферополь, , 09:06 — REGNUM Заявление замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, которая пригрозила России тем, что она будет нести ответственность за продажу крымского винодельческого завода «Массандра», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Отдыхали в этом году в Крыму. Местные нам говорили, что скоро завод выставят на продажу, мы не верили. Значит, правду говорили, местные в курсе событий. Украина никакого отношения не имеет к заводу, как и к полуострову Крым», — пишет Владислав Ш.

Ряд пользователей заявил о том, что Украина не имеет никакого права на то, чтобы указывать Российской Федерации, что ей делать на территории Крыма. Граждане отметили, что данный завод попал под действие российского законодательства по результатам референдума в 2014 году.

«Продажа крымского завода «Массандра» — это успешная сделка, которая совершенно не касается Украины. После известного референдума жителей в 2014 году 100% акций «Массандры» находилось в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений. Подобные заявления украинских властей выглядят смехотворно. Очевидно, украинскому истеблишменту сложно наблюдать за тем, что дела в Республике Крым движутся вперёд», — пишет Александр Б.

Некоторые комментаторы выразили сожаление по поводу того, что владельцы завода привели ситуацию к тому, что предприятие приходится выставлять на продажу. Поэтому граждане призвали представителей Украины перевести свои претензии в сторону руководства «Массандры».

"Ответственность должна не Россия нести, а некоторые лица, которые подвели «Массандру» к такому состоянию. Теперь на местах виноградников будет строиться недвижимость и продаваться москвичам. А виноматериал в Бразилии за копейки купим», — поделился мнением Alex T.

Большинство пользователей призвали Украину перестать высказываться по теме Крыма, ведь полуостров уже окончательно и навсегда вернулся в состав России.

«Забудьте про Крым, навсегда! Крым наш, русский. Приезжайте на отдых, везите деньги в Россию, пейте «Массандру» на здоровье», — обращается пользователь под псевдонимом «Я на равнине живу».

Напомним, 14 декабря замглавы МИД Украины Эмине Джапарова пригрозила России тем, что она будет нести ответственность за продажу крымского винодельческого завода «Массандра».