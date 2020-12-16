Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Свои поздравления с избранием на пост американского президента принес демократу Джо Байдену лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл. Об этом он заявил в ходе заседания верхней палаты Конгресса, сообщает издание The New York Times.

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Представитель республиканцев отметил, что Байден посвятил многие годы государственной службе и его хорошо знают в Сенате. Он также поздравил с избранием на пост вице-президента США сенатора из Калифорнии Камалу Харрис. Макконнелл добавил, что американские граждане должны гордиться тем, что впервые в истории страны эту должность займет женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря прошло голосование выборщиков американских штатов в рамках президентских выборов. Джо Байден получил 306 голосов, а действующий глава Белого дома Дональд Трамп — 270 голосов.

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